В бан на 19 лет: Valve начала новую волну борьбы с нарушителями в Dota 2

Новости технологии:Нарушителей и отбитых "токсиков" в Dota 2 начали банить до 2038 года.

В Dota 2 стартовал следующий ранговый сезон. Valve объявила, что вместе с этим устраивает волну банов, которая затронет тех, кто так или иначе нарушает правила игры. Как выяснили геймеры, блокировки выписывают аж до 2038 года.

Первая волна банов нацелена на игроков с нездорово низкими показателями порядочности. Valve подчёркивает, что сюда попадает малый процент всего сообщества, но люди с чрезвычайно плохими оценками за поведение сильно мешают остальным игрокам, а потому их лучше отстранить от матчмейкинга.

Вторая волна банов — для тех, кто продаёт или покупает аккаунты Steam, что нарушает правила пользования сервисом. Как пишет Valve, такие действия зачастую производятся для того, чтобы попасть в высокий или низкий рейтинг. Компания признаёт, что не сможет засечь всех нарушителей, но всё равно очистит игру от значительного количества проходимцев.

На форумах Steam и на сабреддите Dota 2 моментально объявились люди с темами в духе "Я получил бан до 2038 года! За что?!". Хулиганам Valve отключает матчмейкинг до 19 января 2038-го.

Почему именно этот день? Скорее всего, это связано с "Проблемой 2038 года": компьютеры со стандартом POSIX показывают время лишь до 03:14:07 19 января 2038-го. После этого произойдёт сбой — дата сбросится до 1970-го или 1901 года. Valve просто выставила максимально возможную дату в своей системе автоматических банов.

Так один из пользователей Reddit возмутился баном на 19 лет, а в комментарии закинул свой профиль. Посетители форума быстро разобрались, что к чему: у забаненного экстремально низкая оценка поведения — 509 очков. Нормой считаются показатели в духе 7—9 тысяч!

Кроме того, этот же аккаунт заподозрили в "бустинге": комментаторы разобрали историю игр забаненного, увидели необычайно высокую активность в начале жизни учётной записи (похоже, для того, чтобы как можно быстрее попасть в рейтинговый режим) и аномально высокую долю побед с акцентом на двух героях. Затем аккаунт стал гораздо чаще "пикать" других персонажей, а "винрейт" резко упал. Вывод — это учётная запись, которую специально вывели на высокие ранги в короткий срок, чтобы потом продать.

Иными словами, нарушителя накрыло сразу обеими волнами банов!

С новым рейтинговым сезоном Valve также пытается подлечить "смурфинг". Компания признала, что в последнее время в Dota 2 стало много игроков, которые намеренно сражаются не на своём ранге.

Один из методов борьбы — новый механизм допуска к рейтинговым матчам. Чтобы попасть в соревновательный режим, раньше требовалось завершить 100 игр, а теперь — наиграть 100 часов. Если у пользователя ещё нет 100 часов, но есть 100 игр, ему отключат рейтинговый матчмейкинг, пока он не выполнит новое условие.