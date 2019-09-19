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DxOMark вновь меняет критерии оценки камер смартфонов: свежий топ

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DxOMark вновь меняет критерии оценки камер смартфонов: свежий топ
05:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:DxOMark усложнил тесты смартфонов: теперь с ночным режимом и широкоугольными камерами.

С выходом новых смартфонов и появлением новых технологий специалисты DxOMark постоянно меняют критерии оценки камер смартфонов. Несколько лет назад начали учитывать портретный режим, после чего "в бой" вступили фронтальные камеры. И вот время перемен вновь настало.

Раньше специалисты оценивали качество фотосъемки по таким параметрам: цветопередача, экспозиция, уровень шума, детализация, блики. Теперь к тестированию добавили еще два пункта: проверка ночных режимов и широкоугольных камер.

В связи с этим пришлось обновить рейтинги уже протестированных смартфонов. Правда, пока проверили только 12 моделей. В среднем, каждая из них получила от 1 до 4 баллов дополнительно, лишь Nokia 9 PureView осталась с прежней оценкой.

В общем рейтинге лидером остается Samsung Galaxy Note10+ 5G.

Что касается отдельно ночного режима, здесь с большим отрывом лидируют Samsung Galaxy Note10+ 5G, Galaxy S10 5G и Huawei P30 Pro.

По качеству широкоугольных камер в первой тройке рейтинга Samsung Galaxy Note10+ 5G, Galaxy S10 5G и Sony Xperia 1.

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Напомним, ранее создатели бенчмарк-теста AnTuTu поделились списком самых производительных смартфонов августа.

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Samsung, Смартфоны, Камеры, DxOMark, Galaxy Note10+ 5G.
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