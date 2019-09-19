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Microsoft и Apple присоединились к Академии программного обеспечения

Microsoft и Apple присоединились к Академии программного обеспечения
16:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:В пятницу Академия программного обеспечения объявила, что Apple и Microsoft присоединились в качестве премьер-членов.

Этот шаг является результатом совместных усилий для продвижения разработки открытого программного обеспечения в киноиндустрии и медиаиндустрии.

Дэвид Морин, исполнительный директор Академии, поделился заявлением о том, что Microsoft радушно приветствовали в академии. "Студии и поставщики киноиндустрии объединились в поддержку Академии, и их приверженность способствует нашему росту. Мы рады приветствовать Microsoft в Академии программного обеспечения" - сказал Морин.

"В Microsoft наша миссия состоит в том, чтобы дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете достичь большего, и именно эта миссия стимулирует нашу приверженность открытому программному обеспечению, - сказал Тэд Брокуэй, корпоративный вице-президент Microsoft Corp. "Мы очень рады стать членом Академии и работать вместе с отраслевым сообществом открытого програмного обеспечения, чтобы внедрять новейшие облачные технологии в Фонд и его проекты".

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Что касается многонациональной технологической компании Apple, Морин поделился заявлением: "Кинопроизводители повсеместно используют продукты Apple. Мы рады приветствовать Apple в качестве нового члена и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы наши проекты с открытым программным обеспечением хорошо работали на программных платформах Apple".

"Чтобы поддержать постоянный рост открытого программного обеспечения в нашей отрасли, у нас есть привилегия предоставить разработчикам инструменты, облегчающие внесение кода и участие в сообществе", - сказал Роб Бредов, исполнительный креативный директор и глава Industrial Light & Magic и председатель правления Академии программного обеспечения. "Одним из таких инструментов является инфраструктура сборки Continuous Integration (CI) Academy Software Foundation, которая оптимизирует разработку для среды сборки и среды выполнения. С новым участником Apple мы надеемся работать над улучшением поддержки платформ Apple, которая будет продолжать демократизировать разработку открытого программного обеспечения".

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Академия программного обеспечения была создана в августе 2018 года Академией кинематографических искусств и наук и Фондом Linux. Она предлагает нейтральный форум для разработчиков открытого программного обеспечения для обмена ресурсами и совместной работы над технологиями для создания изображений, визуальных эффектов, анимации и звука.

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Apple, Microsoft, Технологии, Программное обеспечение, Техно, Академия программного обеспечения.
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