Характеристики Redmi 8A опубликованы до анонса (Фото)

Новости технологии:Ранее в сети уже появилась информация о детальных спецификациях новинки.

Компания Xiaomi объявила дату презентации нового смартфона Redmi 8A.

О дате анонса новинки сообщил официальный Twitter-аккаунт индийского подразделения Redmi.

Дата анонса и главные особенности. Согласно опубликованному тизеру, презентация смартфона состоится уже на следующей неделе – 25 сентября. Изображение также демонстрирует лицевую панель гаджета с V-образным вырезом для фронтальной камеры.

Time for another dumdaar addition to India's most-loved Redmi A series. We'll unveil the #DumdaarRedmi8A for you on 25th September 2019.

A lot of dumdaar features to look forward to. Here's one -

Guess it & RT to win this dumdaar phone. pic.twitter.com/mvBeSCMXUt — Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) September 19, 2019

Основные характеристики. По данным китайского регулятора TENAA, Redmi 8A получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, 12-мегапиксельную основную камеру, селфи-камеру с разрешением сенсора 8 Мп и аккумулятор на 5000 мач.

Аппарату приписывают 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц, конфигурации памяти 2/16, 3/32 и 4/64 ГБ и стеклянный корпус без сканера отпечатков пальцев.

Цена бюджетного смартфона пока не объявлена.