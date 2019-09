Характеристики Redmi 8A опубликованы до анонса (Фото)

Компания Xiaomi объявила дату презентации нового смартфона Redmi 8A.

О дате анонса новинки сообщил официальный Twitter-аккаунт индийского подразделения Redmi.

Дата анонса и главные особенности. Согласно опубликованному тизеру, презентация смартфона состоится уже на следующей неделе – 25 сентября. Изображение также демонстрирует лицевую панель гаджета с V-образным вырезом для фронтальной камеры.

Time for another dumdaar addition to India's most-loved Redmi A series. We'll unveil the #DumdaarRedmi8A for you on 25th September 2019.

A lot of dumdaar features to look forward to.

Here's one -

Guess it & RT to win this dumdaar phone. pic.twitter.com/mvBeSCMXUt

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) September 19, 2019