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К 25-летию сериала "Друзья" Google выпустил серию пасхалок: как их найти

К 25-летию сериала "Друзья" Google выпустил серию пасхалок: как их найти
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Поисковый гигант Google создал серию пасхалок, посвященных 25-летию легендарного сериала "Друзья".

Каждому из главных персонажей сериала разработали отдельную пасхалку. При чем прописывать в поиске можно даже на украинском.

Например, если написать "Фиби друзья", то на экране появится гитара, после нажатия на которую выпрыгивает "вонючий кот" – один из персонажей песен Фиби.

Если написать "Рэйчел друзья", то появляется манекен с париком, щелкнув на нем, вы попадете на страницу результатов поиска изображений для Рейчел.

Вбив в поиске "Моника друзья" вы увидите ведро для уборки. Нажав на ведро вы запустите процесс "уборки".

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При поиске "Росс друзья" появляется диван. Это отсылка к одной из серий, где Россу купил диван, который в результате поломался, поэтому если нажать на изображение 4 раза – диван треснет.

Для пасхалки посвященной Джои выбрали пиццу – нажмите на нее и узнаете, как персонаж относился к дележке едой.

Выбрав Чендлера на экране появится его любимое кресло-баркалон. А кликнув на изображение выпрыгивают цыпленок и утенок, долго жившие с ребятами.

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Google, Технологии, Новинки, Друзья, Пасхалки, Friends.
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