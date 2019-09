К 25-летию сериала "Друзья" Google выпустил серию пасхалок: как их найти

Каждому из главных персонажей сериала разработали отдельную пасхалку. При чем прописывать в поиске можно даже на украинском.

Например, если написать "Фиби друзья", то на экране появится гитара, после нажатия на которую выпрыгивает "вонючий кот" – один из персонажей песен Фиби.

Если написать "Рэйчел друзья", то появляется манекен с париком, щелкнув на нем, вы попадете на страницу результатов поиска изображений для Рейчел.

Вбив в поиске "Моника друзья" вы увидите ведро для уборки. Нажав на ведро вы запустите процесс "уборки".

I love these little Google easter eggs.

