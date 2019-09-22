Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)

Новости технологии:В преддверии выхода MIUI 11 Xiaomi продолжает делиться интересными подробностями о новой версии фирменной прошивки.

В смартфоне появится еще одна новая функция прошивки - Family Guardian.

Family Guardian (если переводить дословно - "семейный страж") позволит контролировать смартфоны членов своей семьи, в основном детей и пожилых родителей. Для этого необходимо активировать Family Guardian на обоих смартфонах.

В результате администратор получает доступ к данным GPS гаджета и в любой момент может посмотреть, где сейчас находится ребенок или родитель (а, возможно, и муж). Данные поступают в режиме реального времени.

Также можно контролировать использование приложений: ограничить время пользования, заблокировать вызовы и сообщения через приложение, чтобы, например, оградить близких от спама и мошенников. Также это поможет исключить случайные платные подписки.

При этом Family Guardian будет совместима не только с гаджетами Xiaomi - с любыми Android-смартфонами и даже с iPhone.

Напомним, MIUI 11 дебютирует 24 сентября вместе со смартфонами Xiaomi Mi 9 Pro и Mi Mix Alpha (Mi Mix 5G).