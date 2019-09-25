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Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с операционной системой WearOS

Xiaomi Mi Watch: смарт-часы с операционной системой WearOS
15:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi известна в мире благодаря не только своим смартфонам, но и смарт-часам, которые она выпускает совместно с производителем носимой электроники Huami.

Сейчас, похоже, китайский гигант решил взять всё в свои руки.

Что известно

Журналисты издания 9to5Google "поковырялись" в коде приложения Wear OS 2.28 и нашли там упоминания смарт-часов Xiaomi Mi Watch. Новинка, судя по всему, будет работать под управлением операционной системы Google вместе с приложением-компаньёном Mi Wear.

Никаких характеристик часов нет, можно лишь предположить, что они получат стандартный набор: круглый OLED-дисплей, процессор Snapdragon Wear 3100, 1 ГБ ОЗУ, функцию Alway-On Display и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

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Когда Xiaomi анонсирует Mi Watch, пока неизвестно. Скорее всего, часы ещё находятся на стадии разработки и ждать их в ближайшее время не стоит.

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Технологии, Смарт-часы, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi Watch.
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