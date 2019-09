И снова Xiaomi: компания представила новый Power Bank

Новинка получила пластиковый корпус черного цвета и немаленькие габариты: 153.5×73.5×27.5 мм. Ёмкость батареи составляет 20 000 мАч. Также в Mi Power Bank 3 установлено два входа USB-A и один USB-C. Благодаря этому, можно заряжать сразу три устройства.

Например, два смартфона и MacBook. Главная особенность аккумулятора — поддержка быстрой зарядки Super Flash Charging с максимальной мощностью в 50 Вт.

Цена и когда ждать

Дату старта продаж нового Mi Power Bank 3 не объявили, а вот цена известна — $42.

