Конкурент Apple AirPods: Xiaomi представила бюджетные беспроводные наушники

Наушники получили систему шумоподавления, два микрофона, сенсорное управление, а также поддержку кодека LHDC (Low-Delay HD Audio Codec). Он обеспечивает качественную передачу звука по Bluetooth (версия 5.0).

Новинку ещё оснастили функцией быстрого сопряжения, как у Apple AirPods. Достаточно открыть кейс и гарнитура моментально подключится к смартфону.

Проработают Mi Air 2 True Wireless Earphones от одного заряда 4 часа. С помощью комплектного кейса автономность можно увеличится до 14 часов. Кстати, у него установлен порт USB-C и есть поддержка быстрой зарядки.

@Xiaomi has a brand new TWS Earbuds too!

The Mi Air 2 works seamlessly with your Xiaomi phone, just like the Apple Airpods.

You can open the case and the pairing animation will immediately pop up on your phone. pic.twitter.com/HSP8Yrf4tg

— GIZMOCHINA (@gizmochina) September 24, 2019