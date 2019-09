Создатели франшизы The Elder Scrolls намерены вернуть дух классических RPG

Франшизе The Elder Scrolls в этом году стукнуло 25 лет — неудивительно, что за столь долгий срок многие авторы первых частей серии покинули Bethesda.

Как выяснилось, некоторые разработчики "Древних свитков" основали студию OnceLost Games и корпят над свежим ролевым приключением.

Список ключевых членов коллектива выглядит так:

The word is getting out. OnceLost Games is a new studio formed of The Elder Scrolls creators https://t.co/OtDvJTAkXx via @VideoGamerCom

— Ted Peterson (@CharlesPeterson) September 17, 2019