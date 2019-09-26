Создатели франшизы The Elder Scrolls намерены вернуть дух классических RPG

Франшизе The Elder Scrolls в этом году стукнуло 25 лет — неудивительно, что за столь долгий срок многие авторы первых частей серии покинули Bethesda.
Как выяснилось, некоторые разработчики "Древних свитков" основали студию OnceLost Games и корпят над свежим ролевым приключением.
Список ключевых членов коллектива выглядит так:
The word is getting out. OnceLost Games is a new studio formed of The Elder Scrolls creators https://t.co/OtDvJTAkXx via @VideoGamerCom
— Ted Peterson (@CharlesPeterson) September 17, 2019
О дебютном творении OnceLost пока известно немного. Это масштабная фэнтезийная RPG с открытым миром, навеянная классикой. Авторы стремятся совместить комплексный дизайн игр из 90-х с современными качеством, управлением и особенностями. Уже подтверждены бесконечные нелинейные квесты, системы создания и развития персонажа, а также богатая вселенная, которая раскрывается в диалогах с NPC и внутриигровых книгах.
Анонс духовной наследницы старинных RPG состоится до конца 2019 года.