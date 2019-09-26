Создатели франшизы The Elder Scrolls намерены вернуть дух классических RPG

Новости технологии:Создатели классических The Elder Scrolls трудятся над новой RPG с открытым миром.

Франшизе The Elder Scrolls в этом году стукнуло 25 лет — неудивительно, что за столь долгий срок многие авторы первых частей серии покинули Bethesda.

Как выяснилось, некоторые разработчики "Древних свитков" основали студию OnceLost Games и корпят над свежим ролевым приключением.

Список ключевых членов коллектива выглядит так:

Джулиан Лефэй (Julian LeFay) — технический директор. В 90-х годах работал старшим инженером в Bethesda и приложил руку к TES: Arena и TESII: Daggerfall.

Тед Питерсон (Ted Peterson) — дизайн-директор. Ранее — дизайнер Arena и Daggerfall, сценарист Morrowind и Oblivion, а также дизайнер квестов для Morrowind.

Виджай Лакшман (Vijay Lakshman) — исполнительный продюсер. За его плечами — более 80 игр, в том числе TES: Arena и The Lord of the Rings Online.

Иэн Феникс (Ian Phoenix) — маркетинговый директор. У него послужной список самый скромный: Феникс — ведущий YouTube-канала Indigo Gaming, где выходят рецензии, аналитика и другие материалы, посвящённые играм.

The word is getting out. OnceLost Games is a new studio formed of The Elder Scrolls creators https://t.co/OtDvJTAkXx via @VideoGamerCom — Ted Peterson (@CharlesPeterson) September 17, 2019

О дебютном творении OnceLost пока известно немного. Это масштабная фэнтезийная RPG с открытым миром, навеянная классикой. Авторы стремятся совместить комплексный дизайн игр из 90-х с современными качеством, управлением и особенностями. Уже подтверждены бесконечные нелинейные квесты, системы создания и развития персонажа, а также богатая вселенная, которая раскрывается в диалогах с NPC и внутриигровых книгах.

Анонс духовной наследницы старинных RPG состоится до конца 2019 года.