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Создатели франшизы The Elder Scrolls намерены вернуть дух классических RPG

Создатели франшизы The Elder Scrolls намерены вернуть дух классических RPG
02:24 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Создатели классических The Elder Scrolls трудятся над новой RPG с открытым миром.

Франшизе The Elder Scrolls в этом году стукнуло 25 лет — неудивительно, что за столь долгий срок многие авторы первых частей серии покинули Bethesda.

Как выяснилось, некоторые разработчики "Древних свитков" основали студию OnceLost Games и корпят над свежим ролевым приключением.

Список ключевых членов коллектива выглядит так:

  • Джулиан Лефэй (Julian LeFay) — технический директор. В 90-х годах работал старшим инженером в Bethesda и приложил руку к TES: Arena и TESII: Daggerfall.
  • Тед Питерсон (Ted Peterson) — дизайн-директор. Ранее — дизайнер Arena и Daggerfall, сценарист Morrowind и Oblivion, а также дизайнер квестов для Morrowind.
  • Виджай Лакшман (Vijay Lakshman) — исполнительный продюсер. За его плечами — более 80 игр, в том числе TES: Arena и The Lord of the Rings Online.
  • Иэн Феникс (Ian Phoenix) — маркетинговый директор. У него послужной список самый скромный: Феникс — ведущий YouTube-канала Indigo Gaming, где выходят рецензии, аналитика и другие материалы, посвящённые играм. 

Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam

О дебютном творении OnceLost пока известно немного. Это масштабная фэнтезийная RPG с открытым миром, навеянная классикой. Авторы стремятся совместить комплексный дизайн игр из 90-х с современными качеством, управлением и особенностями. Уже подтверждены бесконечные нелинейные квесты, системы создания и развития персонажа, а также богатая вселенная, которая раскрывается в диалогах с NPC и внутриигровых книгах.

Анонс духовной наследницы старинных RPG состоится до конца 2019 года.

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Все по теме:

Игры, Обливион, The Elder Scrolls, Morrowind, OnceLost Games, TES: Arena, Daggerfall.
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