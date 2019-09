Medal of Honor перебирается в виртуальную реальность: анонс Above and Beyond (Видео)

Новости технологии:Respawn анонсировала новую Medal of Honor для VR.

О том, что Respawn Entertainment анонсирует на мероприятии Oculus Connect 6 новую VR-игру, было известно заранее. Тем не менее авторы Apex Legends и Titanfall смогли удивить — совместно с Oculus Studios компания представила Medal of Honor: Above and Beyond.

На дворе Вторая мировая война. Главный герой — агент союзников из Управления стратегических служб. Ему предстоит прошвырнуться по всей Европе и объединиться с французским Сопротивлением, чтобы саботировать нацистские операции в тылу противника.

По словам авторов, это AAA-игра. Нас ждут полноценная сюжетная кампания и несколько мультиплеерных режимов. Студия подчёркивает, что старается сделать боевик исторически достоверным. Ради этой цели разработчики консультировались с ветеранами Второй мировой.

Руководитель разработки — Питер Хиршманн (Peter Hirschmann), продюсер и сценарист оригинальной Medal of Honor 1999 года. Он присоединился к Respawn в 2016 году. Если верить представителю Oculus, Above and Beyond — вероятно, самый дорогой проект для Oculus Rift.

На прохождение игры уйдёт 10–12 часов. Если досконально исследовать каждый уровень, выискивая секреты и дополнительные детали, боевик может занять и вдвое больше. Игроков ждут свыше 50 уровней, которые разделены на три акта, охватывающие период с 1943-го по 1945 год:

Оккупированная Франция до высадки в Нормандии.

Вторжение союзных войск, которое начинается с высадки на Омаха-Бич.

Уничтожение нацистского секретного оружия вроде гидроэлектростанции в Норвегии.

Medal of Honor: Above and Beyond появится в 2020 году на Oculus Rift. Разработчики не исключают, что позже игра может выйти и на других платформах.