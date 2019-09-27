Память для будущих поколений: Национальный архив Австралии будет хранить и видеоигры

Новости технологии:Национальный архив Австралии начал сохранять австралийские игры для будущих поколений.

В Австралии существует государственная организация NFSA — Национальный архив фото- и аудиодокументов. Он занимается хранением произведений современного медиа, чтобы их могли увидеть грядущие поколения.

Как пишет Kotaku Australia, теперь NFSA будет оберегать ещё и видеоигры.

Первыми играми, которые войдут в архив NFSA, станут творения австралийской игровой индустрии:

The Hobbit (Beam Software, 1982),

Halloween Harry (Interactive Binary Illusions/Sub Zero Software, 1985/1993),

Shadowrun (Beam Software, 1993),

L.A. Noire (Team Bondi, 2011),

Submerged (Uppercut Games, 2015),

Hollow Knight (Team Cherry, 2017),

Florence (Mountains, 2018),

Espire 1: VR Operative (Digital Lode, 2019).

Как считает глава NFSA Джен Мюллер (Jan Müller), нашу современную жизнь невозможно представить без видеоигр. Поэтому их и нужно сохранять, чтобы в будущем люди могли воспроизвести полный образ того, как жили мы с вами.

В архив берут оцифрованные версии игр, а также сопутствующие материалы к ним — рекламные изображения, саундтреки, иллюстрации, раскадровки и производственный арт. Благодаря новому виду медиа NFSA также собирается изучить проблемы, которые могут осложнить архивное хранение видеоигр.

Когда перечисленные игры попадут в архив, NFSA разберётся с процессом и начнёт добавлять интерактивные развлечения на регулярной основе.

Сейчас в NFSA находится коллекция из трёх миллионов вещей. История организации тянется аж до 1935 года.