Память для будущих поколений: Национальный архив Австралии будет хранить и видеоигры

В Австралии существует государственная организация NFSA — Национальный архив фото- и аудиодокументов. Он занимается хранением произведений современного медиа, чтобы их могли увидеть грядущие поколения.
Как пишет Kotaku Australia, теперь NFSA будет оберегать ещё и видеоигры.
Первыми играми, которые войдут в архив NFSA, станут творения австралийской игровой индустрии:
Как считает глава NFSA Джен Мюллер (Jan Müller), нашу современную жизнь невозможно представить без видеоигр. Поэтому их и нужно сохранять, чтобы в будущем люди могли воспроизвести полный образ того, как жили мы с вами.
В архив берут оцифрованные версии игр, а также сопутствующие материалы к ним — рекламные изображения, саундтреки, иллюстрации, раскадровки и производственный арт. Благодаря новому виду медиа NFSA также собирается изучить проблемы, которые могут осложнить архивное хранение видеоигр.
Когда перечисленные игры попадут в архив, NFSA разберётся с процессом и начнёт добавлять интерактивные развлечения на регулярной основе.
Сейчас в NFSA находится коллекция из трёх миллионов вещей. История организации тянется аж до 1935 года.