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Память для будущих поколений: Национальный архив Австралии будет хранить и видеоигры

Память для будущих поколений: Национальный архив Австралии будет хранить и видеоигры
03:15 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Национальный архив Австралии начал сохранять австралийские игры для будущих поколений.

В Австралии существует государственная организация NFSA — Национальный архив фото- и аудиодокументов. Он занимается хранением произведений современного медиа, чтобы их могли увидеть грядущие поколения.

Как пишет Kotaku Australia, теперь NFSA будет оберегать ещё и видеоигры.

Первыми играми, которые войдут в архив NFSA, станут творения австралийской игровой индустрии:

  • The Hobbit (Beam Software, 1982),
  • Halloween Harry (Interactive Binary Illusions/Sub Zero Software, 1985/1993),
  • Shadowrun (Beam Software, 1993),
  • L.A. Noire (Team Bondi, 2011),
  • Submerged (Uppercut Games, 2015),
  • Hollow Knight (Team Cherry, 2017),
  • Florence (Mountains, 2018),
  • Espire 1: VR Operative (Digital Lode, 2019).

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Как считает глава NFSA Джен Мюллер (Jan Müller), нашу современную жизнь невозможно представить без видеоигр. Поэтому их и нужно сохранять, чтобы в будущем люди могли воспроизвести полный образ того, как жили мы с вами.

В архив берут оцифрованные версии игр, а также сопутствующие материалы к ним — рекламные изображения, саундтреки, иллюстрации, раскадровки и производственный арт. Благодаря новому виду медиа NFSA также собирается изучить проблемы, которые могут осложнить архивное хранение видеоигр.

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Когда перечисленные игры попадут в архив, NFSA разберётся с процессом и начнёт добавлять интерактивные развлечения на регулярной основе.

Сейчас в NFSA находится коллекция из трёх миллионов вещей. История организации тянется аж до 1935 года.

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Австралия, Игры, Национальный архив, NFSA.
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