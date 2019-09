Хорошие новости от Kojima Productions: Death Stranding отправилась на золото

Сразу две хорошие новости для интересующихся Death Stranding: во-первых, игра ушла в печать, поэтому переносов уже не будет, а во-вторых, она не станет требовать подписку PlayStation Plus для своих мультиплеерных элементов.

О том, что игра отправилась на золото, Kojima Productions объявила в "Твиттере".

"Хидео Кодзима [Hideo Kojima], команда Kojima Productions, все в Sony и Guerrilla, актёры — все они вложили сердце и душу [в игру]. Спасибо за вашу поддержку, с нетерпением ждём, когда вы доберётесь до новой "игры Хидео Кодзимы". Играйте в неё 8 ноября!", - сказано в сообщении.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p

