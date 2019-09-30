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В приложении Your Phone от Microsoft появилась новая функция

В приложении Your Phone от Microsoft появилась новая функция
02:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:В Windows теперь можно отвечать на уведомления с телефона.

В прошлом году Microsoft представила приложение Your Phone, которое простой доступ с компьютера с Windows 10 на смартфон или планшет. Компания продолжает совершенствовать Your Phone и теперь представила новую полезную функцию.

Что это

Это возможность отвечать на уведомления, которые получил смартфон, прямо с компьютера. Разумеется, через приложение Your Phone.

Раньше пользователи могли только смотреть и удалять полученные оповещения.

Пока новая функция доступна только участникам программы тестирования Windows Insiders.

Напомним, также с помощью Your Phone можно быстро передавать файлы, просматривать фото, смотреть уровень заряда аккумулятора смартфона и даже звонить.

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Microsoft, Смартфон, Компьютер, Windows, Your Phone.
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