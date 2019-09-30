В приложении Your Phone от Microsoft появилась новая функция

В прошлом году Microsoft представила приложение Your Phone, которое простой доступ с компьютера с Windows 10 на смартфон или планшет. Компания продолжает совершенствовать Your Phone и теперь представила новую полезную функцию.
Что это
Это возможность отвечать на уведомления, которые получил смартфон, прямо с компьютера. Разумеется, через приложение Your Phone.
Раньше пользователи могли только смотреть и удалять полученные оповещения.
Пока новая функция доступна только участникам программы тестирования Windows Insiders.
Напомним, также с помощью Your Phone можно быстро передавать файлы, просматривать фото, смотреть уровень заряда аккумулятора смартфона и даже звонить.