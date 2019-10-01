Очиститель для воздуха за 239 долларов: Xiaomi не подводит

Новости технологии:Компания Xiaomi представила новый очиститель воздуха Xiaomi Mi Pro H и уже открыла предзаказ за 7 долларов.

Xiaomi Mi Pro H может очищать воздух от формальдегида, частиц РМ2.5 и различных бактерий. Устройство рассчитано на помещение максимум 72 квадратных метра. В гаджете используется материал HEPA H13, способный отфильтровать 99 мкм частиц на 99,97%. Также очиститель устраняет запахи кухонных паров, пищи, дыма, домашних животных и запах в ванной.

Фильтр имеет три уровня скорости очистки: низкая, средняя и высокая. С помощью приложения Mijia пользователи смогут узнать качество воздуха в доме и удаленно управлять девайсом. Xiaomi Mi Pro H совместим с Xiao AI и другими умными продуктами Xiaomi.

Цена устройства составляет $239, а первые 1000 покупателей получат в подарок фильтр для воды Mijia Filter.

Ранее сообщалось о том, что компания Xiaomi готовит новые смарт-часы. Сейчас стало известно, в коде программы Wear OS 2.28 эксперты распознали упоминания о новых смарт-часах Xiaomi Mi Watch.