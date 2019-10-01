Google создала VR-тур по Версалю с помощью фотограмметрии (Видео)

Новости технологии:Версальский дворец во Франции является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в мире.

Для тех, у кого по какой-то причине нет возможности лично посетить легендарный Версаль, или кто просто хочет восстановить в памяти часть своего путешествия, Google создала VR-тур.

Это самый большой фотограмметрический проект, когда-либо сделанный в замке. Всего охвачена 21 комната и 36 000 квадратных метров внутренних поверхностей. Для такого масштабного проекта Google собрала более 4 ТБ данных и оттекстурила 15 миллиардов пикселей. Пользователи HTC Vive и Oculus Rift могут просматривать более 100 скульптур, картин и других произведений искусства - крупным планом и с отличной детализацией.

Посетить экскурсию можно с помощью приложения в Steam или на сайте компании. Кроме того, специально для тех, у кого нет VR-гарнитуры, Google создала онлайн-выставку, на которой представлено более 390 различных картин, артефактов и прочих предметов старины.

Напомним, что 27 сентября компания Google отпраздновала свое 21-летие.