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Google создала VR-тур по Версалю с помощью фотограмметрии (Видео)

Google создала VR-тур по Версалю с помощью фотограмметрии (Видео)
13:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Версальский дворец во Франции является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в мире.

Для тех, у кого по какой-то причине нет возможности лично посетить легендарный Версаль, или кто просто хочет восстановить в памяти часть своего путешествия, Google создала VR-тур.

Это самый большой фотограмметрический проект, когда-либо сделанный в замке. Всего охвачена 21 комната и 36 000 квадратных метров внутренних поверхностей. Для такого масштабного проекта Google собрала более 4 ТБ данных и оттекстурила 15 миллиардов пикселей. Пользователи HTC Vive и Oculus Rift могут просматривать более 100 скульптур, картин и других произведений искусства - крупным планом и с отличной детализацией.

Посетить экскурсию можно с помощью приложения в Steam или на сайте компании. Кроме того, специально для тех, у кого нет VR-гарнитуры, Google создала онлайн-выставку, на которой представлено более 390 различных картин, артефактов и прочих предметов старины.

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Google, ВР, Видео, Версаль, VR-тур, Фотограмметрия.
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