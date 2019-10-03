WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22

Новости технологии:Новый кошелек, сделанный из листа углеволокна весит всего лишь 11.3 грамма.

Имеет толщину в 1.3 мм и при этом способен уместить в себе все ваши кредитки и наличные. А для крепления всего добра в нем предусмотрена специальная резинка.

Кошелек выполнен в форме обыкновенной пластиковой карточки, а для удобства в нем есть специальный вырез, который помогает вставлять или доставать карты и наличные деньги. Всего в футуристично выглядящий бумажник можно уместить 12 карточек и 8 банкнот, которые можно вынуть одним лишь большим пальцем.

Несмотря на кажущуюся ломкость и хрупкость, WYN WALLET можно даже переехать на машине без риска его повредить. Также кошелек не боится воды (чего не скажешь о деньгах, которые в нем можно хранить), а производитель гарантирует неограниченный срок службы. Приобрести устройство можно уже сейчас по вполне демократичной цене в $22.

Ранее сообщалось о том, что перуанская компания создала доступный деревянный ноутбук для сельских жителей. В эпоху, когда компании побуждают потребителей снова и снова покупать все новые и более дорогие гаджеты, одна перуанская компания только что выпустила деревянный ноутбук, рассчитанный на 10-15 лет работы.