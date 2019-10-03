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Surface Earbuds: умные наушники от Microsoft (Видео)

Surface Earbuds: умные наушники от Microsoft (Видео)
13:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Еще одна новинка, показанная на Microsoft Event - умные наушники Surface Earbuds.

Наушники имеют сенсорное и голосовое управление. Тройное касание начнет воспроизведение музыки, двойное - подключит к Spotify, одно нажатие синхронизирует с другими устройствами, а для управления музыкой достаточно провести пальцем. В комплекте есть зарядный чехол. По словам производителя, без подзарядки девайс будет работать до 24 часов. Не обошлось и без системы шумоподавления, двунаправленного микрофона и объёмного звука.

Surface Earbuds будет хорошим выбором для презентаций, поскольку с помощью голосового управления можно открывать разные программы Microsoft и показывать данные из них. Например, поменять слайд в PowerPoint. Также гаджет способен в реальном времени переводить речь на один из 60 языков.

Продажи стартуют во время праздничного сезона, стоить Surface Earbuds будут 249 долларов.

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Ранее сообщалось, что Microsoft презентовала флагманский смартфон Surface Duo. Подробностей пока не слишком много, но что-то все же известно. Surface Duo работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и операционной системе Android.

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Microsoft, Наушники, Видео, Surface Earbuds, Microsoft Surface Earbuds, Microsoft Event.
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