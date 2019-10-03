Surface Earbuds: умные наушники от Microsoft (Видео)

Новости технологии:Еще одна новинка, показанная на Microsoft Event - умные наушники Surface Earbuds.

Наушники имеют сенсорное и голосовое управление. Тройное касание начнет воспроизведение музыки, двойное - подключит к Spotify, одно нажатие синхронизирует с другими устройствами, а для управления музыкой достаточно провести пальцем. В комплекте есть зарядный чехол. По словам производителя, без подзарядки девайс будет работать до 24 часов. Не обошлось и без системы шумоподавления, двунаправленного микрофона и объёмного звука.

Surface Earbuds будет хорошим выбором для презентаций, поскольку с помощью голосового управления можно открывать разные программы Microsoft и показывать данные из них. Например, поменять слайд в PowerPoint. Также гаджет способен в реальном времени переводить речь на один из 60 языков.

Продажи стартуют во время праздничного сезона, стоить Surface Earbuds будут 249 долларов.

Ранее сообщалось, что Microsoft презентовала флагманский смартфон Surface Duo. Подробностей пока не слишком много, но что-то все же известно. Surface Duo работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и операционной системе Android.