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"Эй, гугл": функция ассистента в Google Pixel 4 станет еще проще

"Эй, гугл": функция ассистента в Google Pixel 4 станет еще проще
18:24 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Вызвать ассистента на Google Pixel несложно: достаточно сказать: "Эй, Гугл", потереть боковые грани или сделать экранный жест. В Pixel 4 это можно будет сделать еще проще.

9to5Google сообщает, что новое устройство позволит давать ассистенту команды просто подняв телефон и начав говорить. Нужно будет сделать то, что первым приходит на ум при желании спросить о погоде или включить свет.

В чем вопросы?

Пока неизвестно, будет ли функция включена по умолчанию, и как Google будет бороться со случайными вызовами ассистента. Новая утечка также не сообщает, будет ли такая возможность со старта. Другие ранее неизвестные функции ассистента позволят принимать звонки пока вы висите на линии и будут вот-вот запущены.

Если все это окажется правдой, то Google будет стараться продавать новые устройства не только за счет отличного железа, но и благодаря новым улучшениям ассистента.

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Ранее сообщалось, что специалисты исследовательской группы Project Zero компании Google нашли уязвимость в операционной системе Android.

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Google, Ассистент, Новая функция, Google Pixel 4.
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