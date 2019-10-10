Первая модель смартфонов Xiaomi уже получила оболочку MIUI 11

Новости технологии:Redmi K20 стал первым смартфоном Xiaomi, который получил оболочку MIUI 11.

В конце сентября компания Xiaomi выпустила свою новую оболочку MIUI 11. Сейчас появилась информация, что её уже начал получать Redmi K20.

Об этом рассказал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), опубликовав скриншоты системы. Прошивка вышла с номером MIUI 11.0.3 и основана на Android 10. Её пока начали распространять на устройства в Китае. Когда обновление доберётся до глобальной версии смартфона (Xiaomi Mi 9T) — неизвестно.

С оболочкой MIUI 11, Redmi K20 получил новый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, обновлённые рингтоны, переработанную функцию Always-On Display, улучшенную тёмную тему, пакет функций и приложений Mi Work Suite, а также режим экстремального энергосбережения Mi Go.

Как известно, Xiaomi планирует обновить до MIUI 11 более 40 моделей:

В середине октября:

Xiaomi: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 In-Display Fingerprint Edition, Mi 8 SE, Mi MAX 3

Redmi: Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7

В конце октября

Xiaomi: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 6, Mi 6X

Redmi: Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2

В начале ноября

Xiaomi: Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note 2, Mi PLAY, Mi Max 2

Redmi: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4X, Redmi Note 5A

Напомним, 8 октября компания Xiaomi провела в Киеве презентацию своих новинок, главная из которых - Redmi Note 8 Pro.