Первая модель смартфонов Xiaomi уже получила оболочку MIUI 11

В конце сентября компания Xiaomi выпустила свою новую оболочку MIUI 11. Сейчас появилась информация, что её уже начал получать Redmi K20.
Об этом рассказал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), опубликовав скриншоты системы. Прошивка вышла с номером MIUI 11.0.3 и основана на Android 10. Её пока начали распространять на устройства в Китае. Когда обновление доберётся до глобальной версии смартфона (Xiaomi Mi 9T) — неизвестно.
С оболочкой MIUI 11, Redmi K20 получил новый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, обновлённые рингтоны, переработанную функцию Always-On Display, улучшенную тёмную тему, пакет функций и приложений Mi Work Suite, а также режим экстремального энергосбережения Mi Go.
Redmi K20 standard starts getting MIUI 11.#Xiaomi #redmi #RedmiK20PRO #RedmiK20pic.twitter.com/fvdtE0MTqP
— Mukul Sharma (@stufflistings) October 9, 2019
Как известно, Xiaomi планирует обновить до MIUI 11 более 40 моделей:
В середине октября:
В конце октября
В начале ноября
Напомним, 8 октября компания Xiaomi провела в Киеве презентацию своих новинок, главная из которых - Redmi Note 8 Pro.