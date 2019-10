Ловите обновление: Android 10 добрался до Nokia 8.1

Главный менеджер по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) анонсировал в Twitter обновление Android 10 для Nokia 8.1.

Прошивка вышла с номером сборки V4.15B и весит 1.4 ГБ. Из главных нововведений ПО можно отметить тёмную тему, которая меняет не только интерфейс, но и некоторые приложения, навигационные жесты управления и функцию Smart Reply. Кроме этого разработчики компании добавили в систему больше настроек местоположения и конфиденциальности, а также сентябрьский патч безопасности.

Прошивку уже начали поэтапно распространять на смартфоны. Как обычно придётся немного подождать, пока OTA доберётся до вашего устройства.

Android 10 upgrade for Nokia 8.1 starts today! First on SD710 to bring new features such as Dark theme, Gesture Navigation and more. Staying the course to be the first across the portfolio! Nokia phones #Keepgettingbetter #nokiamobile pic.twitter.com/U9g1jZHtA6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) October 9, 2019