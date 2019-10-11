Армия Китая может принять на вооружение "летающие тарелки" (Фото и видео)

Новости технологии:Китай показал необычный летательный аппарат, похожий на НЛО. Речь идет о перспективном скоростном вертолете.

Сегодня в Китае открылась вертолетная выставка China Helicopter Exposition 2019. Пожалуй, самым необычным экспонатом стал "неопознанный летающий объект". Конечно, никакого отношения к инопланетянам он не имеет.

Такую необычную форму выбрали для повышения скорости: предполагается, что Super Great White Shark (имя концепту дали тоже странное) сможет развивать очень большую для вертолета скорость — до 650 километров в час.

Судя по имеющимся данным, экипаж воздушного судна составит два человека: аппарат сможет брать солидную нагрузку и выполнять задачи, свойственные обычным боевым вертолетам — исходя из представленных китайцами данных, не совсем понятно, какие именно.

Эксперты отмечают, что концепт может никогда не воплотиться в жизнь: китайцы, вероятно, столкнутся со многими из препятствий, с которыми ранее сталкивались создатели дискообразных летательных аппаратов.

Первую известную науке попытку создать дискообразный летающий аппарат в 1911 году предпринял американский инженер Чэнс Воут, построивший самолет Umbrella Plane. Сколь-нибудь достоверной информации о нем не сохранилось. В 1939 году в Германии конструктор Генрих Фокке запатентовал летательный аппарат в форме блюдца: он мог выполнять вертикальный взлет.

Крупнейшая в Китае выставка вертолетов China Helicopter Exposition открылась в Тяньцзине Выставка продлится с 10 по 13 октября На выставке был представлен экспериментальный ударный вертолет "Super Shark". pic.twitter.com/QaayAL3UZs — SwankyStas (@StasSwanky) October 10, 2019

Тогда же в 40-х в США разрабатывали круглые двухпропеллерные самолеты Vought V-173 и Vought XF5U. Они могли подниматься в воздух, но были неудобны в управлении, и в итоге от них отказались.

В СССР в 1980-х разрабатывали ЭКИП — многофункциональный безаэродромный летательный аппарат, построенный по схеме "летающее крыло" и имеющий дисковидный фюзеляж. Высота полета ЭКИПа могла достигать десяти километров, крейсерская скорость — 610 километров в час. Аппарат мог выполнять полет в режиме экраноплана, вблизи поверхности земли или воды.