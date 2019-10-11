Скачать
Пятница, 11.10.2019
Зеленский о авиасообщении с РФ: Странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают
Зеленский о авиасообщении с РФ: Странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают
Россия вернет захваченные украинские судна: Пристайко рассказал, когда это произойдет
Пристайко: Россия вернет захваченные украинские судна
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Да начнется битва: Искусственный интеллект "натравили" на хакеров

Да начнется битва: Искусственный интеллект "натравили" на хакеров
03:44 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Искусственный интеллект научился выслеживать хакеров.

Искусственный интеллект и системы, основанные на этой технологии, находят все большее применение в реальной жизни. Однако зачастую сфера их действия ограничивается анализом больших объемов данных или сложных вычислений. Но почему бы не применить ИИ в его, можно сказать, "естественной среде обитания"? В цифровом мире? Возможно, примерно так и подумали специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) и Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) при создании ИИ, который будет охотиться на хакеров.

Угон IP-адресов становится все более популярной формой кибератак. Это делается по целому ряду причин: от рассылки спама и вредоносных программ до кражи криптовалюты и данных банковских карт. По некоторыми оценкам только в 2017 году подобные инциденты затронули более 10 процентов всех доменов в мире. Пострадали даже крупные игроки вроде Amazon и Google. Что уж говорить о более мелких компаниях.

Защитные меры по предотвращению перехватов IP-адресов обычно предпринимаются уже тогда, когда атака совершена. Но что, если эти события можно было бы предсказать и впоследствии отследить злоумышленников? Руководствуясь этим тезисом, команда специалистов проанализировала способы, которыми пользовались "серийные взломщики" и натренировала свою нейросеть вычислять подозрительную активность. В итоге она смогла идентифицировать примерно 800 подозрительных сетей и обнаружила, что некоторые из них систематически захватывали IP-адреса в течение многих лет.

ИИ в помощь: новые технологии помогут расшифровать обугленные свитки из Геркуланума (Фото)

"Для передачи данных между различными шлюзами используется динамический протокол маршрутизации (BGP). Однако у него есть два главных недостатка: отсутствует аутентификация и базовая верификация источника. Это делает его доступным для хакерских атак. Предоставив ИИ-алгоритму данные о совершенных в прошлом атаках, мы обучили модель искусственного интеллекта идентифицировать ключевые характеристики работы хакеров. Такие, как, например, множественные блокировки IP-адресов", — говорит ведущий автор работы Сесилия Тестарт.

Немного поясним, как работают хакеры. И как вообще происходит захват IP-адресов. При захвате BGP злоумышленник, грубо говоря, "убеждает" близлежащие сети, что лучший путь для достижения определенного IP-адреса — через их хакерскую сеть. Пропуская через свою сеть эти данные, хакеры могут перехватывать и перенаправлять трафик в своих целях. Сами разработчики алгоритма приводят такую аналогию: это как пытаться позвонить кому-то по стационарному телефону. Вам могут сказать, что записаться в ближайшее к вам заведение можно по определенному номеру. При этом вы не знаете о том, что подобные заведения есть и куда ближе к вашему местоположению.

Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Чтобы лучше определить тактику атак, группа ученых сначала извлекла данные по работе сетевых операторов за последние несколько лет. Исходя из этого, они смогли вывести корреляцию между взломом адресов и всплесками интернет-активности хакеров. После этого оставалось лишь "скормить" эти данные системе машинного обучения и "натаскать" ИИ.

Работа команды ученых — это первый шаг в создании автоматической системы предотвращения киберпреступлений. В будущем алгоритм будет лишь совершенствоваться. Полный отчет о проделанной работе и демонстрацию функционирующего ИИ по поиску хакеров ученые планирую представить уже в этом октябре на Международной IT-конференции в Амстердаме. Чуть позже они также обещают выложить на портал GitHub список обнаруженных ими подозрительных сетей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хакеры, Искусственный интеллект, Кибербезопасность, Кибератаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
03 Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
04 "Нормандская четверка" соберется в ноябре, дата скоро будет известна
05 Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
Операция Турции в Сирии: итоги заседания Совбеза ООН
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять
Зеленский о Пинчуке и Коломойском: Никто на меня не будет влиять
Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки
Рецепт дня: птичье молоко с кремом из манки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь