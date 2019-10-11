MIUI 11 уже не только на Redmi K20: еще шесть смартфонов Xiaomi получили новую оболочку

Вчера Redmi K20 начал получать стабильную версию оболочки MIUI 11. Как оказалось, кроме него обновление вышло ещё для шести смартфонов.
Согласно информации пользователей на официальном форуме производителя, обновление в Китае также "прилетело" на Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и Redmi K20 Pro. Прошивка имеет номер сборки 11.0.2 и весит меньше 1 ГБ.
В обновлении присутствуют все основные изменения оболочки MIUI 11. Например, новый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, обновлённые рингтоны, переработанная функция Always-On Display, улучшенная тёмная тема, а также пакет Mi Work Suite.
Когда эти устройства и другие получат новое ПО на глобальном рынке, информации пока нет, но Xiaomi должна поделиться подробностями на мероприятии в Индии 16 октября.
Напомним, компания планирует обновить до MIUI 11 более 40 моделей смартфонов.