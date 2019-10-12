Скачать
Суббота, 12.10.2019
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Экс-представитель Украины в ТКГ обратился к Штайнмайеру
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

Xiaomi представила сразу четыре бюджетных холодильника

Xiaomi представила сразу четыре бюджетных холодильника
10:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Самый дорогой холодильник поддерживает голосовое управление.

Китайский производитель Xiaomi выпустил линейку новых бюджетных холодильников, в которую вошли четыре модели под брендом Miija.

Как передает ithome, базовая модель холодильника оценена в 140 долларов (3500 гривен). Она имеет двухкамерный холодильник с габаритами 474х535х1496 мм.

Объем холодильной камеры составляет 100 литров, морозильной – 60 литров.

Вторая модель – трехкамерный холодильник по цене 225 долларов (5525 гривен). Он получил холодильную камеру размером 116 литров, а морозильная – 62 литра.

Xiaomi собирает деньги на смарт-матрас (Видео)

Третий холодильник, стоящий 280 долларов (7000 гривен), разделен вертикально. Холодильная половина имеет емкость 273 литра, а морозильная – 210 литров. Эта модель также оснащена системой объемного обдува и цифрового управления на экране, расположенном на правой двери.

Четвертая, топовая, модель, стоит 425 долларов (10 600 гривен). Она имеет четыре отделения, где объем холодильной камеры составляет 305 литров, а морозильной – 181 литров. Здесь уже есть возможность управлять устройством голосом и через приложение на смартфоне.

Все модели поступят в продажу 15 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Техника, Технологии, Холодильник, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
03 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Настоящее признание: Оля Полякова рассказала, что была любовницей будущего мужа (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные
Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные
Богдан снова числится в списках БПП
Богдан снова числится в списках БПП
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Международный фестиваль &quot;Корона Карпат&quot; покажет 50 фильмов
Международный фестиваль "Корона Карпат" покажет 50 фильмов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь