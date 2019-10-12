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Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши

Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши
21:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Microsoft представила новую клавиатуру с новыми "дополнительными" клавишами.

На днях компания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetooth. И на них появились две новые клавиши.

Какие и для чего

Это новые клавиши Office и Emoji, которые расположены с правой стороны от пробела, рядом с кнопкой Alt.

С помощью клавиши Office можно запустить пакет фирменных приложений: Word, Excel, PowerPoint и др. Например, комбинация Office+W открывает текстовый редактор Word, а Office+X — электронные таблицы Excel. Работает функция в Windows 10.

А с помощью клавиши Emoji запускается меню со смайликами, как на виртуальной клавиатуре смартфонов. Она тоже работает в паре с операционной системой Windows 10.

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Возможно, вскоре и другие производители начнут добавлять эти клавиши в свои клавиатуры.

Продажи новых клавиатур стартуют через несколько дней — 15 октября. Проводная клавиатура стоит $59,99, модель с Bluetooth — $49,99.

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Microsoft, Технологии, Клавиатура, Клавиши, Техно.
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