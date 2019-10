Новинка от Microsoft: новые клавиатуры компании включают специальные клавиши

На днях компания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetooth. И на них появились две новые клавиши.

Какие и для чего

Это новые клавиши Office и Emoji, которые расположены с правой стороны от пробела, рядом с кнопкой Alt.

С помощью клавиши Office можно запустить пакет фирменных приложений: Word, Excel, PowerPoint и др. Например, комбинация Office+W открывает текстовый редактор Word, а Office+X — электронные таблицы Excel. Работает функция в Windows 10.

А с помощью клавиши Emoji запускается меню со смайликами, как на виртуальной клавиатуре смартфонов. Она тоже работает в паре с операционной системой Windows 10.

Microsoft has a new keyboard with dedicated Office and... wait for it... EMOJI buttons pic.twitter.com/44nnYn3gYe

— Zac Bowden (@zacbowden) October 11, 2019