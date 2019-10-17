Google прекращает поддержку VR-платформы Daydream

Новости технологии:Google закрывает еще один проект — VR-платформу Daydream.

Компания Google решила пополнить свой список закрытых проектов платформой виртуальной реальности Daydream.

Google Daydream представили 3 года назад, в 2016-м, а в 2017-м вышло второе поколение гарнитуры Daydream View. Она позволяла использовать приложения и игры в виртуальной реальности — для этого смартфон необходимо было поместить в специальный слот в самой гарнитуре.

При этом Daydream не пользовалась особым спросом. Поэтому новые Pixel 4 и Pixel 4 XL, представленные вчера, не поддерживают платформу.

Google заявил, что прекращает поддержку VR-платформы Daydream и продажи гарнитуры. Но они продолжат работать, а компания сохранит поддержку существующих пользователей. Кроме того, производитель больше не будет сертифицировать новые Android-устройства для платформы Daydream. Поддерживаемые смартфоны продолжат работать с гарнитурой, но никаких новых функций компания выпускать не планирует.

"Мы видели большой потенциал в смартфоне с поддержкой VR, возможность где угодно получить захватывающий опыт. Но вскоре мы заметили некоторые ограничения, не позволяющие сделать долгосрочный жизнеспособный проект. В частности, серьёзной проблемой была необходимость поместить смартфон в гарнитуру — пользователи теряли доступ к приложениям, которыми пользуются в течение дня. Мы не получили того широкого признания со стороны потребителей или разработчиков, на которое рассчитывали. Со временем мы видели снижение использования гарнитуры Daydream View", — рассказали в пресс-службе Google.

В то же время компания планирует сфокусировать свое внимание на развитии дополненной реальности.