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Stellaris перебирается на смартфоны: анонс нового творения Paradox Interactive (Видео)

Stellaris перебирается на смартфоны: анонс нового творения Paradox Interactive (Видео)
04:18 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости технологии:Stellaris: Galaxy Command — галактическая стратегия Paradox для Android и iOS.

Paradox Interactive порадовала фанатов очередным анонсом. Пару недель студия рассказала о Surviving Mars, а теперь представила игрокам Stellaris: Galaxy Command — мобильную версию популярной космической стратегии.

В Galaxy Command игрокам предстоит восстановить цивилизацию Объединенных Наций Земли после "межпространственного вторжения". Управляя собственной орбитальной станцией, геймеры будут изучать вселенную, создавать альянсы, торговать и воевать с другими игроками. К тому же вселенная будет меняться на основе действий геймеров.

По словам разработчиков, фанатов оригинальной Stellaris ждет знакомый геймплей, но заточенный под короткие игровые сессии. Поклонники стратегии также смогут повидаться со знакомыми персонажами и окружением.

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Stellaris: Galaxy Command выйдет на Android и iOS, но не скоро. Пока что Paradox запустили игру в режиме "беты" в Австралии, Новой Зеландии и Швеции. На официальном сайте можно записаться на рассылку новостей об игре.

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Игры, Stellaris, Paradox Interactive, Stellaris: Galaxy Command.
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