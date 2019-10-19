В Google Maps улучшены оповещения о происшествиях на дорогах

Новости технологии:Компания Google анонсировала в приложении Google Maps новые варианты сообщений о происшествиях на дорогах, как в сервисе Waze.

Пользователи и раньше могли в реальном времени рассказывать другим участникам движения о задержках во время пути, но теперь эта функция стала более информативной.

Разработчики добавили несколько новых инцидентов. Например, пробка из-за строительства, закрытия полосы движения, а также из-за транспортного средства или другого объекта на дороге.

Когда ждать

По словам компании, новые варианты появится у всех пользователей Android и iOS-устройств на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении Google Maps появились функции для незрячих и людей с нарушениями зрения.