Разделочная доска за $1,8 млн: первый в мире "умный" помощник ChopBox (Фото, Видео)

Новости технологии:На Kickstarter завершился сбор средств на ChopBox - первую в мире (как уверяет производитель) "умную" разделочную доску.

Изначально авторы планировали собрать на Kickstarter $10 000, а в результате насобирали почти $1,8 миллион.

Что умеет

Сделана доска из бамбука и визуально состоит из нескольких секций. На большой вы режете продукты, а на маленькой взвешиваете их благодаря встроенным электронным весам. Точный вес отображается на табло снизу. Также здесь можно установить таймер, чтобы засечь время на готовку.

Если места на доске мало - снизу выезжает дополнительная поверхность, на которой тоже можно резать продукты.

Но на этом еще не все: сбоку находятся точилки для ножей, а если положить ножи между основной и дополнительной досками - начинается их стерилизация с помощью ультрафиолетовой лампы.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 3000 мАч, одного заряда которого хватит до 30 дней работы. Заряжается доска от порта USB.

Несмотря на наличие весов, батареи и прочей электроники, ChopBox не боится воды, поэтому ее смело можно мыть.

Цена

Первые покупатели заплатили за ChopBox $159 и получат ее первыми - уже в следующем месяце. Более экономные отдали по $99 и согласились ждать до декабря. В рознице стоимость "умной" доски составит $199.

Ранее сообщалось, что компания Piaggio Fast Forward представила роботов-носильщиков. Миниатюрные устройства поступят в продажу 18 ноября и будут стоить $3,25 тыс.