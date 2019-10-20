Создана подушка-робот Somnox, которая помогает быстро уснуть (Видео)

Новости технологии:Эта роботизированная подушка получила название Somnox.

В Нидерландах разработали подушку-робота, которая должна улучшить сон пользователя. Она имитирует дыхание и таким образом помогает быстрее уснуть.

Интересно, что на ней нельзя просто лежать, ее нужно обнимать.

Она оснащена датчиком, который определяет, спит человек или нет. Также подушка может определить фазу сна. После этого девайс приспосабливается к ритму дыхания пользователя и постепенно его замедляет. Робот имитирует дыхание человека и постепенно замедляет и свое "дыхание", и дыхание пользователя. Этот процесс и помогает быстрее уснуть.

Дело в том, что спокойное медленное дыхание расслабляет амигдалу – участок мозга, отвечающий за страх, и делает ее менее чувствительной к гормону стресса. Поэтому человеку легче расслабиться и уснуть.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала свое умное кольцо. Компания подала заявку на патент со схемой умного кольца в Ведомство по патентам и товарным знакам США.