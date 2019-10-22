Скачать
Вторник, 22.10.2019
"Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
"Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять до тех пор, пока не поможет
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять, пока не поможет
Шахтер - Динамо З: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер - Динамо З: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

Будущее сегодня: Hyundai разрабатывают новую технологию обучения авто

Будущее сегодня: Hyundai разрабатывают новую технологию обучения авто
19:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Компания Hyundai разрабатывает первый в мире автомобильный круиз-контроль на базе машинного обучения.

Технология учиться у водителя и подстраиваться под его особенности вождения.

Что известно о разработке?

Технология получила название Machine Learning based Smart Cruise Control (SCC-ML). Она базируется на основе существующего комплекса систем активной безопасности Advanced Driver Assistance System (ADAS), сообщает "Популярная механика".

Интеллектуальный круиз-контроль Smart Cruise Control (SCC) дополнен искусственным интеллектом, который следит за стилем вождения конкретного человека и помогает электронике подстраиваться под водителя, чтобы сделать езду максимально комфортной. 

Как это будет работать?

Инженеры, изучив опыт использования круиз-контроля реальными людьми, пришли к выводу, что часто водители не используют систему из-за того, что им некомфортно от того, как ведет себя электроника в условиях реального трафика. SCC-ML должна использовать данные с фронтальной камеры и радара, которые сравниваются с моделью поведения за рулем конкретного водителя.

Шикарный Land Rover Defender 130 станет конкурентом Mercedes-Benz G-Cl

Затем с помощью машинного обучения автомобиль будет подстраиваться под стиль вождения человека. Система будет анализировать то, на каком расстоянии водитель держится от транспорта, движущегося впереди, интенсивность разгона и степень реакции на изменение условий в потоке. Также учитываются скорость движения и характер дорожного покрытия.

Заявлено, что в SCC-ML будет заложено около 10 тысяч шаблонов поведения водителя, а электроника в процессе обучения сможет анализировать опасные сценарии вождения и не станет использовать рискованные маневры.

Дата появления первых автомобилей. Сроки появления SCC-ML на серийных автомобилях корейской марки не называются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Hyundai, Технологии, Авто, Новинки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
04 Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020
05 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Гончарук допустил, что иностранцы таки смогут покупать землю в Украине
Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю
Сивохо с нардепами отправились в &quot;серую зону&quot;
Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь