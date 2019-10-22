Будущее сегодня: Hyundai разрабатывают новую технологию обучения авто

Новости технологии:Компания Hyundai разрабатывает первый в мире автомобильный круиз-контроль на базе машинного обучения.

Технология учиться у водителя и подстраиваться под его особенности вождения.

Что известно о разработке?

Технология получила название Machine Learning based Smart Cruise Control (SCC-ML). Она базируется на основе существующего комплекса систем активной безопасности Advanced Driver Assistance System (ADAS), сообщает "Популярная механика".

Интеллектуальный круиз-контроль Smart Cruise Control (SCC) дополнен искусственным интеллектом, который следит за стилем вождения конкретного человека и помогает электронике подстраиваться под водителя, чтобы сделать езду максимально комфортной.

Как это будет работать?

Инженеры, изучив опыт использования круиз-контроля реальными людьми, пришли к выводу, что часто водители не используют систему из-за того, что им некомфортно от того, как ведет себя электроника в условиях реального трафика. SCC-ML должна использовать данные с фронтальной камеры и радара, которые сравниваются с моделью поведения за рулем конкретного водителя.

Затем с помощью машинного обучения автомобиль будет подстраиваться под стиль вождения человека. Система будет анализировать то, на каком расстоянии водитель держится от транспорта, движущегося впереди, интенсивность разгона и степень реакции на изменение условий в потоке. Также учитываются скорость движения и характер дорожного покрытия.

Заявлено, что в SCC-ML будет заложено около 10 тысяч шаблонов поведения водителя, а электроника в процессе обучения сможет анализировать опасные сценарии вождения и не станет использовать рискованные маневры.

Дата появления первых автомобилей. Сроки появления SCC-ML на серийных автомобилях корейской марки не называются.