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ВВС США задумались о возможности использования интернет-спутников Маска

ВВС США задумались о возможности использования интернет-спутников Маска
03:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Американские военные стали первым клиентом сети спутникового интернета Starlink Илона Маска.

Компания SpaceX Илона Маска протестирует спутниковый скоростной интернет Starlink для потенциального использования военно-воздушными силами США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на операционного директора компании Гвинна Шотуелла.

ВВС США начали работать со SpaceX еще в 2018 году по программе Lightning. В рамках пилотного проекта SpaceX передавала данные в военные вертолеты со спутников со скоростью 610 Мбит/с.

Детали возможного контракта пока не раскрываются, как и технические особенности проекта.

Недавно SpaceX запросила у Международного союза электросвязи (МСЭ) разрешение на запуск на орбиту дополнительных 30 тыс. спутников связи для проекта глобальной раздачи интернета Starlink.

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Если SpaceX получит разрешение, на орбите окажется не 12 тыс., а 42 тыс. аппаратов. Это более чем в пять раз превышает общее число спутников, размещенных на земной орбите с 1957 года, отмечает издание.

В запросе говорится, что спутники будут размещены на высоте 328–580 км над поверхностью Земли. Сроки реализации проекта не уточняются.

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Пентагон, ВВС США, Илон Маск, Space X, Starlink.
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