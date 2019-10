Придется подождать: релиз второй части The Last of Us не состоится в феврале

Новости технологии:Sony переносит релиз The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima ближе к выходу PlayStation 5.

В конце сентября Sony официально раскрыла дату релиза The Last of Us: Part 2. Игру планировали выпустить на прилавки уже 21 февраля 2020 года, но, похоже, геймерам придется подождать дольше.

Если верить источникам Kotaku, то Sony планирует перенести релиз The Last of Us: Part 2 на весну 2020 года. По словам издания, компания отказалась комментировать утечку, но информацию подтвердили два источника, "знакомых с происходящим в Naughty Dog".

К тому же, если верить Kotaku, то официальный анонс переноса даты релиза состоится уже "на этой неделе".

OK, we're hearing that The Last of Us 2 is delayed to spring: https://t.co/ibl9Aapxaw — Jason Schreier (@jasonschreier) October 24, 2019

Новостной редактор издания Джейсон Шрайер, который частенько делится инсайдами, также рассказал, что Ghost of Tsushima тоже выйдет позже обещанного. Игру планировали выпустить в первой половине 2020 года, но теперь эксклюзив Sony появится на прилавках только во второй половине 2020 года.

Шрайер отметил, что Ghost of Tsushima выйдет на PlayStation 4 и не превратится в эксклюзив PlayStation 5, которая должна выйти в период праздников 2020 года.