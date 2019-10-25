На автосалоне в Токио Toyota презентовала летающую метлу

Новости технологии:Изобретатели заявили, что это устройство способно "заново открыть удовольствие от мобильности".

Японская компания Toyota презентовала Токио электрометлу.

Прототип летающей метлы называется e-broom. Известно, что она полностью повторяет форму обыкновенной метлы. Такое приспособление, как из фильма о Гарри Поттере помогает человеку передвигаться, зажав метлу между ног.

Создатели этого необычного концепта рассказали, что вдохновлялись именно метлой, которую используют ведьмы для полетов.

На официальном сайте фирмы сообщается, что данный механизм должен "объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности". Он предназначен для шоу с участием человека и проведения досуга.

Напомним, в ассортименте Xiaomi уже есть унитазы, однако эта новинка - настоящий флагман.