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На автосалоне в Токио Toyota презентовала летающую метлу

На автосалоне в Токио Toyota презентовала летающую метлу
11:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:Изобретатели заявили, что это устройство способно "заново открыть удовольствие от мобильности".

Японская компания Toyota презентовала Токио электрометлу.

Прототип летающей метлы называется e-broom. Известно, что она полностью повторяет форму обыкновенной метлы. Такое приспособление, как из фильма о Гарри Поттере помогает человеку передвигаться, зажав метлу между ног.

Создатели этого необычного концепта рассказали, что вдохновлялись именно метлой, которую используют ведьмы для полетов.

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На официальном сайте фирмы сообщается, что данный механизм должен "объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности". Он предназначен для шоу с участием человека и проведения досуга.

Напомним, в ассортименте Xiaomi уже есть унитазы, однако эта новинка - настоящий флагман.

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Токио, Toyota, Технологии, Компания Toyota, Техно, Электрическая метла, Электрометла, Летающая метла, Метла.
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