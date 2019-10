iPhone 11: Дональд Трамп раскритиковал дизайн, а Шварценеггеру нравится

Только ему, в отличие от Маска, никто не запрещает это делать, поэтому можно даже дизайн iPhone раскритиковать.

Что не понравилось?

Итак, Трамп написал на своей странице в Twitter пост с обращением к главе Apple Тиму Куку.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" - написал Трамп.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

