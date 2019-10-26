Скачать
Суббота, 26.10.2019
Зеленский согласовал перечень глав силовых ведомств, которых должен утверждать президент
Зеленский согласовал перечень глав силовых ведомств, которых должен утверждать президент
Зима близко: полиция напоминает водителям о необходимости "переобуться"
Зима близко: полиция напоминает водителям о необходимости "переобуться"
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка
"Мисс Земля 2019": кто стал победителем и какое место заняла украинка

iPhone 11: Дональд Трамп раскритиковал дизайн, а Шварценеггеру нравится

iPhone 11: Дональд Трамп раскритиковал дизайн, а Шварценеггеру нравится
22:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Президент США Дональд Трамп, как и Илон Маск, очень любит писать посты в Twitter.

Только ему, в отличие от Маска, никто не запрещает это делать, поэтому можно даже дизайн iPhone раскритиковать.

Что не понравилось?

Итак, Трамп написал на своей странице в Twitter пост с обращением к главе Apple Тиму Куку.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" - написал Трамп.

Президент имеет в виду круглую физическую кнопку в старых iPhone. Правда, он немного опоздал: компания перешла к "безрамочности" и отказалась от кнопки в 2017 году, с выходом iPhone Х. Но Трамп, видимо, имел в виду новые модели семейства iPhone 11. 

Что ж, теперь Apple придется срочно выпускать смартфон со старым дизайном - special for Дональд. Хотя, по слухам, именно таким будет iPhone SE 2.

Бери пример с Арни

Компания Xiaomi принимает предзаказы еще до анонса Mi CC9 Pro (Фото)

А вот Арнольду Шварценеггеру, похоже, дизайн новых iPhone 11 Pro по душе. Все благодаря тройной камере, которая напоминает его огнемет из фильма Commando с молодым "Железным Арни" в главной роли.

Шварценеггер пришел на мероприятие в честь выхода нового фильма про Терминатора в Южной Корее с iPhone 11 Pro в оригинальном чехле с изображением самого Арни и того самого огнемета. Получилось забавно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Арнольд Шварценеггер, Технологии, Гаджет, Дональд Трамп, iPhone 11.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
02 Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
03 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
04 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
05 Культовые свадебные платья из популярных кинокартин (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокат Гладковского говорит о &quot;новом надуманном деле&quot; НАБУ
Адвокат Гладковского говорит о "новом надуманном деле" НАБУ
Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
Зеленский прокомментировал визит в Золотое
В Украине могут снизить возраст призыва в армию
В Украине могут снизить возраст призыва в армию
Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль на Босфорском кинофестивале
Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль на Босфорском кинофестивале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь