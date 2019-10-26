iPhone 11: Дональд Трамп раскритиковал дизайн, а Шварценеггеру нравится

Новости технологии:Президент США Дональд Трамп, как и Илон Маск, очень любит писать посты в Twitter.

Только ему, в отличие от Маска, никто не запрещает это делать, поэтому можно даже дизайн iPhone раскритиковать.

Что не понравилось?

Итак, Трамп написал на своей странице в Twitter пост с обращением к главе Apple Тиму Куку.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!" - написал Трамп.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — (@realDonaldTrump) 25 октября 2019 г.

Президент имеет в виду круглую физическую кнопку в старых iPhone. Правда, он немного опоздал: компания перешла к "безрамочности" и отказалась от кнопки в 2017 году, с выходом iPhone Х. Но Трамп, видимо, имел в виду новые модели семейства iPhone 11.

Что ж, теперь Apple придется срочно выпускать смартфон со старым дизайном - special for Дональд. Хотя, по слухам, именно таким будет iPhone SE 2.

Бери пример с Арни

Schwarzenegger si que sabe sacarle provecho al iPhone 11 Pro pic.twitter.com/QgugPWJXGP — (@DelaCalle_Q) 26 октября 2019 г.

А вот Арнольду Шварценеггеру, похоже, дизайн новых iPhone 11 Pro по душе. Все благодаря тройной камере, которая напоминает его огнемет из фильма Commando с молодым "Железным Арни" в главной роли.

Шварценеггер пришел на мероприятие в честь выхода нового фильма про Терминатора в Южной Корее с iPhone 11 Pro в оригинальном чехле с изображением самого Арни и того самого огнемета. Получилось забавно.