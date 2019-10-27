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Что нового?: характеристика Redmi Note 8T

Что нового?: характеристика Redmi Note 8T
22:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Раньше мы уже писали о том, что Xiaomi готовит новый смартфон Redmi Note 8T, который станет усовершенствованной версией Note 8.

Чем ближе к официальному анонсу - тем больше в сети появляется информации о новинке.

Что в комплекте?

На "живых" фото Redmi Note 8T красуется вместе с упаковкой. Кроме того, транспортировочная пленка раскрывает некоторые характеристики смартфона.

Итак, как ожидалось, Redmi Note 8T будет точно таким же, как обычный Redmi Note 8, только с одним отличием - у него будет модуль NFC для бесконтактных платежей. 

"В комплекте" процессор 6,3-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 5, процессор Snapdragon 665, аккумулятор емкостью 4000 мАч, квадро-камера с главным 48-мегапиксельным датчиком. 

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В заводской коробке можно найти прозрачный чехол, зарядное устройство (заявлена мощность 18 Вт) и кабель USB. 

Официальный анонс Redmi Note 8T ожидается уже в ближайшие дни.

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Смартфон, Новинки, Гаджет, Redmi Note 8T.
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