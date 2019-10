Игра Death Straning: известна дата выхода для игровой приставки PlayStation 4

Долгожданная игра Death Stranding от Хидэо Кодзимы поступит в продажу для игровой приставки PlayStation 4 уже скоро – 8 ноября. Известно, что эксклюзивным проект для этой игровой приставки не будет. Студия Kojima Productions сообщила в социальной сети Twitter, что Death Stranding будет также доступен для персональных компьютеров и выйдет в начале лета следующего года.

Издателем компьютерной версии этой долгожданной игры выступит итальянская компания 505 Games, которая выпустила многие знаменитые игры, вроде Terraria, Don't Starve, Assetto Corsa, Payday 2 и Rocket League. Еще появились намеки на то, что игра может появиться и на других игровых платформах. В частности, этим летом Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4, что породило волну спекуляций.

Касаемо этой игры, то Сам Кодзима позиционирует свой проект, как "экшн в открытом мире с новыми элементами и привнесениями", надежно скрывая главный замысел до самого релиза. Также он добавил, что главная цель игры состоит в том, чтобы "воссоединить изолированные города и фрагментированное общество".

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019