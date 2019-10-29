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Игра Death Straning: известна дата выхода для игровой приставки PlayStation 4

Игра Death Straning: известна дата выхода для игровой приставки PlayStation 4
10:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:Игра Death Stranding появится не только на консоли PlayStation 4, но и на персональных компьютерах.

Долгожданная игра Death Stranding от Хидэо Кодзимы поступит в продажу для игровой приставки PlayStation 4 уже скоро – 8 ноября. Известно, что эксклюзивным проект для этой игровой приставки не будет. Студия Kojima Productions сообщила в социальной сети Twitter, что Death Stranding будет также доступен для персональных компьютеров и выйдет в начале лета следующего года.

Издателем компьютерной версии этой долгожданной игры выступит итальянская компания 505 Games, которая выпустила многие знаменитые игры, вроде Terraria, Don't Starve, Assetto Corsa, Payday 2 и Rocket League. Еще появились намеки на то, что игра может появиться и на других игровых платформах. В частности, этим летом Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4, что породило волну спекуляций.

Касаемо этой игры, то Сам Кодзима позиционирует свой проект, как "экшн в открытом мире с новыми элементами и привнесениями", надежно скрывая главный замысел до самого релиза. Также он добавил, что главная цель игры состоит в том, чтобы "воссоединить изолированные города и фрагментированное общество". 

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Несмотря на то, что Кодзима лично раскрыл основные, но далеко не все особенности игры, многие игроки до сих пор не понимают, о чем игра вообще: невнятная черная слизь, человеческие зародыши в банках, скелеты-солдаты и прочие странности добавляют Death Stranding элементы мистики, в которых можно запутаться.

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Технологии, Игры, PlayStation 4, Техно, Компьютерный игры, Death Straning, Игра Death Straning.
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