Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения

Новости технологии:Американская компания создала очки, которые помогают сосредотачивать внимание, затемняя линзы.

Новые умные очки от Narbis не дадут отвлечься, затемняя линзы.

Отмечается, что "умным" очкам помогают три датчика: за ушами и на голове пользователя. Так, когда устройство отмечает снижение концентрации у пользователя, линзы начинают темнеть. В то же время у пользователей, сконцентрированных на выполнении задания, линзы наоборот освещаются.

В компании рекомендуют пользоваться умными очками как детям, так и взрослым, в течение 30 минут от 2 до 3 раз в неделю.

Стандартная цена гаджета составляет 690 долларов США.