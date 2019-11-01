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Пятница, 01.11.2019
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Заказ выдан: в США намерены добывать "космическую энергию"

Заказ выдан: в США намерены добывать "космическую энергию"
04:54 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:SSPIDR будет передавать энергию из космоса.

Американская корпорация Northrop Grumman получила от Исследовательской лаборатории ВВС США заказ на разработку перспективной системы беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.

Система беспроводной передачи энергии с космических аппаратов под названием SSPIDR (Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research) нужна американским военным для обеспечения связи в труднодоступных районах.

Для этого требуется сконструировать космический аппарат, оборудованный солнечными панелями, с помощью которых энергия будет преобразовываться в радиоволновое излучение и передаваться на Землю, где будет установлена система приёма и преобразования в электрическую энергию.

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В рамках контракта с ВВС США корпорация Northrop Grumman получит на разработку космического аппарата более 100 миллионов долларов.

Для передачи энергии на большие расстояния американская система SSPIDR, скорее всего, будет использовать микроволновое излучение. Технические подробности о функционировании системы не разглашаются.

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Такая возможность изучается с конца 1970-х годов, однако полноценных работ в этом направлении до сих пор не было выполнено.

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Все по теме:

Энергетика, Космос, Northrop Grumman, SSPIDR.
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