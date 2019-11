Камера на 108 Мп: неожиданные подробности новинки от Samsung

Несмотря на то, что до презентации флагмана Samsung Galaxy S11 еще далеко, в сети продолжают появляться подробности о новинке.

Китайский инсайдер Ice Universe рассказал, что смартфон вероятно получит основную камеру с модулем на 108 Мп. Скорее всего, это будет фирменный сенсор ISOCELL Bright HMX.

Он способен создавать фотографии с разрешением 12032×9024 пикселей, а также записывать видео разрешением до 6К (6016×3384p) с частотой 30 к/с. Кстати, этот же модуль установлен в Xiaomi Mi Mix Alpha и его также получит Xiaomi Mi Note 10 (aka CC9 Pro для Китая).

