Консоль Xiaomi Mi Box S поддерживается Android 9 Pie

Компания Xiaomi в 2018 году анонсировала приставку Mi Box S c Android Oreo на борту, а сейчас производитель выпустил обновление Android 9 Pie для устройства.

Речь пока идет о бета-версии ПО. Об этом начали писать пользователи на форуме Reddit. Обновление весит 626 МБ.

В нем разработчики компании добавили основные особенности новой системы, немного изменили внешний вид интерфейса, а также установили потоковый сервис Amazon Prime Video.

