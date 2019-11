Xiaomi Redmi Note 8T официально анонсировали в Украине

Во время мероприятия представили смартфон Redmi Note 8T. Он может похвастаться сразу 4 камерами и относительно доступной цене.

Производитель называет новинку "звездой" среднего уровня. Фактически, его можно считать обновленной версией Redmi Note 8.

Характеристики. Redmi Note 8T получил 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей). Здесь разместили процессор Snapdragon 665, работающий с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя 3 варианта флэш-накопителя: 32/64 или 128 ГБ.

Емкость аккумулятора новинки составляет 4000 мАч. Новинка работает под управлением операционной системы Android 9.0.

The Ukrainian Xiaomi Redmi Note 8T was rated at UAH 5499-6499 https://t.co/TyljMCcWHe pic.twitter.com/eNBEtyWqia

— Gearcoupon (@gearcoupon) November 7, 2019