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Больше никаких беспилотных "неожиданностей": DJI готовит приложение для обнаружения дронов

Больше никаких беспилотных "неожиданностей": DJI готовит приложение для обнаружения дронов
02:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Новое приложение позволит любому следить за ближайшими дронами.

Крупнейший в мире производитель беспилотных летательных аппаратов, китайская компания DJI, работает над созданием технологии, позволяющей каждому владельцу смартфона идентифицировать ближайшие дроны. Компания планирует выпустить бесплатное мобильное приложение в 2020 году, а пока ждет одобрения со стороны правительства США.

Один из самых популярных производителей беспилотных летательных аппаратов работает над технологией, которая позволит любому человеку со смартфоном отслеживать дроны, находящиеся поблизости; об этом сообщает агентство Reuters. В DJI объяснили, что это приведет к еще большей прозрачности в беспилотной промышленности.

Технология слежения будет доступна пользователям в США уже в 2020 году через приложение для смартфона. Они смогут использовать приложение для идентификации номера беспилотника, а также местоположения, высоты, скорости и направления его движения. Китайская компания заявила, что целью новой технологии является "повышение безопасности, надежности и душевного спокойствия граждан".

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DJI отмечает, что приложение будет работать для беспилотников в радиусе 1 км с помощью смартфонов с поддержкой Wi-Fi Aware. При этом система работает со всеми беспилотниками, изготовленными за последние несколько лет, а не только производства DJI, хотя компания еще не завершила составление списка совместимых устройств.

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Издание The Verge добавило: толчком к развитию технологии удаленной идентификации дронов стало то, что власти США начали предотвращать неправомерное использование беспилотников. К примеру, они уже могут вызывать задержки самолетов в аэропортах по всему миру, а в будущем смогут следить за конкретными пользователями.

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Смартфоны, Приложение, БПЛА, Дроны, DJI.
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