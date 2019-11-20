В Дубае Украина представила аппарат для посадки на Луну (Видео)

Новости технологии:Посадочный аппарат может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне.

Конструкторское бюро "Южное" на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект посадочного аппарата, который может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, представленный КБ "Южное" на Dubai Airshow 2019, стал настоящей изюминкой экспозиции КБЮ на 16-й Международной авиационно-космической выставке", - говорится в сообщении.

Проект разработан для исследований гунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне.

На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий.

Напомним, крупнейший в мире производитель беспилотных летательных аппаратов, китайская компания DJI, работает над созданием технологии, позволяющей каждому владельцу смартфона идентифицировать ближайшие дроны. Компания планирует выпустить бесплатное мобильное приложение в 2020 году, а пока ждет одобрения со стороны правительства США.