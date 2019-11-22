Уязвимости в WhatsApp: Павел Дуров высказал "пару ласковых"

Новости технологии:Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и посоветовал удалить его со смартфона.

Недавно в WhatsApp нашли очередную критическую уязвимость. Проблему уже решили, однако основатель Telegram Павел Дуров не сдержался и обрушился с критикой на разработчиков мессенджера.

"В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше", — пишет Дуров на своем Telegram-канале.

По его словам, проблема в материнской компании Facebook, которая участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения — это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp. Зачем им это делать? Facebook была частью правительственных программ наблюдения еще задолго до того, как приобрела WhatsApp. Наивно думать, что компания изменила свою политику после сделки", — уверяет Дуров.

Поэтому его рекомендации пользователям категоричны: "Независимо от основных намерений материнской компании WhatsApp, рекомендации для их конечных пользователей одинаковы: если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона"