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Huawei MatePad Pro: представлен планшет с двусторонней зарядкой и огромным экраном (Фото)

Huawei MatePad Pro: представлен планшет с двусторонней зарядкой и огромным экраном (Фото)
21:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Huawei провела сегодня в Китае мероприятие, на котором показала свой новый флагманский планшет MatePad Pro.

Что известно?

Новинка стала первым планшетом на рынке с "дырявым" дисплеем. Благодаря этому, в устройстве удалось установить рамки толщиной всего 4.9 мм. Экран в аппарате на 10.8 дюймов с IPS-матрицей и разрешением 2560×1600 пикселей. Он поддерживает цветовой охват DCI-P3 и занимает 90% площади всей передней панели.

Работает Huawei MatePad Pro на топовом процессоре Kirin 990 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Встроенную память можно расширить картой nanoSD. Питается новинка от аккумулятора на 7250 мАч. Есть поддержка быстрой 40-ваттной зарядки и беспроводной на 15 Вт.

На задней стороне устройства установлена 13-мегапиксельная основная камера со светосилой f/1.8 и LED-вспышкой. Фронтальная камера в планшете на 8 Мп. Она поддерживает функцию Face Unlock. Сканера отпечатков пальцев в Huawei MatePad Pro нет.

Устройство ещё оснастили стереодинамиками, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS (только в LTE-версии), портом USB-C и фирменным стилусом M-Pencil, который распознаёт 4069 уровней нажатий.

Работает планшет под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10. В системе есть режим PC (работает при подключении клавиатуры) и несколько интересных функций. Одна и них позволяет выводить картинку смартфона на экран планшета. Благодаря этому, можно быстро передавать файлы между устройствами, а также отвечать на звонки и сообщения.

Цена и когда ждать

Продажи Huawei MatePad Pro в Китае стартуют 12 декабря. В наличии будет четыре расцветки: Danxia Orange, Castle Peak, Fritillaria White и Night Ash. Доберётся ли новинка до глобального рынка — неизвестно. 

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Huawei MatePad Pro (Wi-Fi):

6/128 ГБ — $470

8/256 ГБ — $484

Huawei MatePad Pro (Wi-Fi + LTE):

6/128 ГБ — $540

8/256 ГБ — $569

В первом квартале 2020 года компания Huawei пообещала выпустить специальную версию MatePad Pro с поддержкой сети пятого поколения (5G).

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Планшет, Huawei, Технологии, Новинка, Презентация, Huawei MatePad.
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