Huawei MatePad Pro: представлен планшет с двусторонней зарядкой и огромным экраном (Фото)

Что известно?

Новинка стала первым планшетом на рынке с "дырявым" дисплеем. Благодаря этому, в устройстве удалось установить рамки толщиной всего 4.9 мм. Экран в аппарате на 10.8 дюймов с IPS-матрицей и разрешением 2560×1600 пикселей. Он поддерживает цветовой охват DCI-P3 и занимает 90% площади всей передней панели.

Работает Huawei MatePad Pro на топовом процессоре Kirin 990 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Встроенную память можно расширить картой nanoSD. Питается новинка от аккумулятора на 7250 мАч. Есть поддержка быстрой 40-ваттной зарядки и беспроводной на 15 Вт.

На задней стороне устройства установлена 13-мегапиксельная основная камера со светосилой f/1.8 и LED-вспышкой. Фронтальная камера в планшете на 8 Мп. Она поддерживает функцию Face Unlock. Сканера отпечатков пальцев в Huawei MatePad Pro нет.

