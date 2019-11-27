Twitter удалит аккаунты, которые неактивны больше полугода

Новости технологии:Twitter, начиная с 11 декабря, начнет удалять аккаунты пользователей, которые были неактивны больше шести месяцев.

Администрация Twitter начала рассылать электронные письма обладателям учетных записей, не активировавшихся более полугода.

Пользователей просят вновь залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их аккаунт будет удален. Об этом со ссылкой на The Verge сообщает meduza.

Как заявил представитель сервиса изданию, процесс удаления неактивных аккаунтов будет не единовременным, а растянется на несколько месяцев.

"В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять", — заявили в Twitter.

Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter начала тестировать функцию публикации запланированных постов.