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Что покажет Apple на внезапной презентации в декабре

Что покажет Apple на внезапной презентации в декабре
15:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Кроме награждения, американская компания назовет даты выхода Mac Pro и Pro Display XDR.

Компания Apple анонсировала необычное мероприятие: 2 декабря 2019 года "яблочная" корпорация проведет церемонию награждения лучших приложений и игр.  

Где и когда смотреть презентацию

Первая зимняя презентация Apple состоится 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени. Заметим, что компания не будет проводить онлайн-трансляции события на своем официальном сайте. 

Что покажет компания

Как убеждены эксперты, все мероприятие вполне посвятят AppStore: празднованию лучших игр, приложений и разработчиков. Об этом свидетельствует и надпись на промо события, которое опубликовал американский эксперт по технологиям Ланс Уланов.

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Что еще будет на презентации

Кроме того, аналитики и журналисты убеждены, что на этом мероприятии Apple отметит не только лучшие приложения, но и назовет дату выхода новых Mac Pro и Pro Display XDR, которые представили еще летом на мероприятии WWDC 2019.

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Apple, Технологии, Презентация Apple, Техно.
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