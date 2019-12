Что покажет Apple на внезапной презентации в декабре

Компания Apple анонсировала необычное мероприятие: 2 декабря 2019 года "яблочная" корпорация проведет церемонию награждения лучших приложений и игр.

Где и когда смотреть презентацию

Первая зимняя презентация Apple состоится 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени. Заметим, что компания не будет проводить онлайн-трансляции события на своем официальном сайте.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC

— Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019