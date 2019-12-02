Что покажет Apple на внезапной презентации в декабре

Новости технологии:Кроме награждения, американская компания назовет даты выхода Mac Pro и Pro Display XDR.

Компания Apple анонсировала необычное мероприятие: 2 декабря 2019 года "яблочная" корпорация проведет церемонию награждения лучших приложений и игр.

Где и когда смотреть презентацию

Первая зимняя презентация Apple состоится 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке в 23:00 по киевскому времени. Заметим, что компания не будет проводить онлайн-трансляции события на своем официальном сайте.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

Что покажет компания

Как убеждены эксперты, все мероприятие вполне посвятят AppStore: празднованию лучших игр, приложений и разработчиков. Об этом свидетельствует и надпись на промо события, которое опубликовал американский эксперт по технологиям Ланс Уланов.

Что еще будет на презентации

Кроме того, аналитики и журналисты убеждены, что на этом мероприятии Apple отметит не только лучшие приложения, но и назовет дату выхода новых Mac Pro и Pro Display XDR, которые представили еще летом на мероприятии WWDC 2019.