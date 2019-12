Какая же она будет: в сети появилось первое фото консоли Sony PlayStation 5

Раньше можно было просмотреть лишь эскизы консоли, которые "вытекли" в сеть еще в августе.

Кроме консоли на фото можно также обнаружить геймпады от Sony. Журналисты предполагают, что это могут быть контроллеры DualShock 5, патентные чертежи которых также оказались в сети в ноябре.

Пользователи обратили внимание на большой размер и необычный дизайн консоли. Журналист издания The Verge отметил, что такая форма нужна для охлаждения и повышенной устойчивости к нагрузкам во время испытаний консоли разработчиками.

Отметим, что вероятно на фото изображены именно версии консоли для разработчиков, а это означает, что ее финальный вид может существенно отличаться от того, что мы видим на фото.

New Sony PlayStation 5 and Dualshock 5.

Date release new PlayStation 5 - 2020. pic.twitter.com/tzv7pFjh6l

— Jorge Sanchez (@JorgeSanch) December 2, 2019